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FBI يحذر من الإرهاب المحلي الأمريكي

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حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي من هجمات جديدة، ينفذها إرهابيون محليون داعيا المواطنين إلى الحذر.

ودان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومي أوهايو وتكساس الإرهابيين، وفكرة تفوق العرق الأبيض، داعيا إلى إصدار قانون يشدد الضوابط على ملكية الأسلحة، وإنزال عقوبة الإعدام بحق من يطلق النار. وبدأ مشرعون أمريكيون في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتنظيم حمل السلاح تزامنا مع بدء إجازة الكونغرس السنوية.

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