طهران: واشنطن فشلت بتشكيل تحالف بالخليج
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن واشنطن قد فشلت في تشكيل تحالف عسكري في الخليج وهي مسؤولة عن التوتر بالمنطقة.
وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحافي في طهران أن فرض واشنطن إجراءات ضده دليل على فشلها في الحوار والدبلوماسية، إلى ذلك توعد نائب قائد الأركان الإيراني بأن تزيد طهران مدى قدراتها الصاروخية الردعية بهدف التصدي لأي تهديد، فيما أكد نائب قائد الجيش حبيب الله سياري القدرة على ضمان أمن الخليج، وكشف عن مناورات مشتركة للجيش الإيراني والروسي شمال المحيط الهندي قريبا.
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