أحكام إعدام في طهران بحق جواسيس لواشنطن

أعلنت طهران أن القضاء الإيراني قد أصدر أحكاما بالإعدام بحق مجموعة من الأشخاص أدينوا بالعمل جواسيس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي آي إيه.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية إن السلطات اعتقلت في حزيران يونيو الفائت سبعة عشر جاسوسا بعضهم يشغل مراكز حساسة وحيوية حكومية في مجالات اقتصادية ونووية وفي البنى التحتية والعسكرية والاتصالات.