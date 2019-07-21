لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا استئناف رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها يوم أمس لدواع أمنية، بحسب الشركة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية أعلنت تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام لأسباب أمنية. وأشارت الشركة في بيان إلى أن قرار تعليق الرحلات إلى القاهرة احترازي، ويأتي في إطار مراجعة الإجراءات الأمنية في جميع المطارات التي تستخدمها الشركة حول العالم. من جانبه عبر وزير الطيران المدني المصري للسفير البريطاني لدى القاهرة عن استيائه من قرار وقف رحلات الشركة البريطانية.