نشر هوية وصورة متهم بتنفيذ هجوم أربيل
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نشرت مديرية أمن أربيل في إقليم كردستان العراق، هوية وصورة أحد المطلوبين على خلفية مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه خلال هجوم بالمدينة.
وذكرت المديرية في بيان أن المطلوب من مواليد ولاية ديار بكر التركية، داعية المواطنين إلى إبلاغ قوات الأمن بأي معلومات عنه،، في غضون ذلك قالت حكومة إقليم كردستان إن التحقيقات الأولية، تؤكد أن هجوم أربيل كان عملا ارهابيا مدبرا ومقصودا، مشيرة الى أن الجهات المعنية حققت تقدما في تحقيقاتها.
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