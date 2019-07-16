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أنقرة: سنرسل سفينة رابعة لشرق المتوسط

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أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن أنقرة سترسل سفينة رابعة إلى شرق المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص.

 وذلك في الوقت الذي جددت فيه تركيا عزمها مواصلة التنقيب، واعتبرت الخارجية التركية أن قرارات الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة لن تؤثر عليها.. فيما اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاتحاد بازدواجية المعايير مؤكدا أن عقوبات بروكسل غير جدية..

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