 
مباشر

مبادرة كروية إسبانية.. في مخيم الزعتري

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4ka

انطلقت فعاليات مبادرة المشروع الاجتماعي التعليمي في مخيم الزعتري ، وهو المشروع الذي طورته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) على مدار سنوات

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة للاجئين المقيمين في المخيم من خلال استخدام كرة القدم كأداة لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية في مجتمعات اللجوء السوري ، مع التركيز خصوصاً على الأطفال اللاجئين في المخيم

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة