مبادرة كروية إسبانية.. في مخيم الزعتري

انطلقت فعاليات مبادرة المشروع الاجتماعي التعليمي في مخيم الزعتري ، وهو المشروع الذي طورته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) على مدار سنوات

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة للاجئين المقيمين في المخيم من خلال استخدام كرة القدم كأداة لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية في مجتمعات اللجوء السوري ، مع التركيز خصوصاً على الأطفال اللاجئين في المخيم