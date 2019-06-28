تركيا تدفع بتعزيزات إلى الحدود مع سوريا

أعلن الجيش التركي أنّه أرسل تعزيزات إلى الحدود الجنوبية، وقصفَ مواقعَ للجيش السوري، إثر استهداف نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب السورية، مما أسفر عن مقتل جندي، وجرح ثلاثة آخرين.

أعلن الجيش التركي أنّه أرسل تعزيزات إلى الحدود الجنوبية، وقصفَ مواقعَ للجيش السوري، إثر استهداف نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب السورية، مما أسفر عن مقتل جندي، وجرح ثلاثة آخرين.