أردوغان: لا مؤشرات على عقوبات بسبب S-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم ير أي مؤشر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على بلاده بسبب صفقة اس اربعمائة.

واوضح أردوغان إنه سيبحث القضية مجددا مع ترامب خلال محادثات ثنائية على هامش قمة العشرين. هذا وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد بحث في بروكسل ونظيره الأمريكي بالوكالة مارك إسبر ملف مقاتلات أف خمسة وثلاثون.