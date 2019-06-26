أردوغان: لا مؤشرات على عقوبات بسبب S-400
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم ير أي مؤشر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على بلاده بسبب صفقة اس اربعمائة.
واوضح أردوغان إنه سيبحث القضية مجددا مع ترامب خلال محادثات ثنائية على هامش قمة العشرين. هذا وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد بحث في بروكسل ونظيره الأمريكي بالوكالة مارك إسبر ملف مقاتلات أف خمسة وثلاثون.
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