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طهران: العقوبات تغلق الطرق الدبلوماسية

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أكدت طهران أن عقوبات واشنطن ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف هي غلق للطرق الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس حسن روحاني إن العقوبات على خامنئي غير مجدية لعدم امتلاكه أي أرصدة خارج البلاد، معتبرا إياها دليلا على يأس واشنطن تجاه طهران. كما أضاف روحاني أن الطائرة الأمريكية المسيرة أسقطت لعدم استجابتها للتحذيرات وذلك باستخدام بمنظومة محلية الصنع وليس عبر منظومة إس ثلاثمئة.

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