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طهران: أمن المنطقة لن يتحقق بالضغوطات

أخبار العالم

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمن المنطقة لن يتحقق من خلال الضغوط وفرض العقوبات على بلاده.

وأضاف روحاني أن على أوروبا تنفيذ إجراءات عملية حقيقة وسريعة للحفاظ على الاتفاق النووي إذا كانت تؤمن بأنه يخدم التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة. مؤكدا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق لم يحمل سوى تداعيات سلبية على أمن المنطقة. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من طهران أن تحقيق المصالح الاقتصادية الإيرانية ضمن الاتفاق أمر صعب بغياب واشنطن. مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بالاتفاق واحتواء التوتر.

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