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اتفاق روسي صيني على حل الأزمات الدولية

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن موسكو وبكين متفقتان على دعم الاتفاق النووي الإيراني والتسوية في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وفنزويلا.

وأكد الجانبان أنّ العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.. ووقعت روسيا والصين بحضور الرئيسين عدداً من الاتفاقات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والقطاع المالي والزراعي والتعاون في الفضاء.

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