طهران: نستطيع استهداف حاملات الطائرات

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" أن الصواريخ الباليستية الإيرانية تستطيع استهداف حاملات الطائرات في الخليج.

وأكد سلامي أن التهديد الناجم عن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج تمت إزالته منذ اثني عشر عاما. إلى ذلك حذر المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف في تصريح لآرتي من تحول دول جوار إيران إلى أداة للعدوان على بلاده، مؤكدا سعي طهران إلى السلام والصداقة مع دول المنطقة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الجوار تمهد لبناء الثقة والحوار معها. مضيفة إن طهران لا ترى في الأفق حوارا مع واشنطن.