الجيش السوري يصد هجوما للنصرة شمال حماة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو مئة مسلح عندما صد الجيش السوري هجوما لعناصر جبهة النصرة شمال محافظة حماة.

وقالت الدفاع الروسية إن نحو أربعمئة وخمسين من مسلحي النصرة والتشكيلات الحليفة لهم هاجموا قبل يومين من اتجاهين مواقع الجيش السوري في بلدة كفر نبودة شمال محافظة حماة بسبع دبابات وراجمات للصواريخ. وأشارت الوزارة إلى أن القوات الحكومية دمرت خلال صدها للهجوم ثلاث دبابات وراجمتي صواريخ، إضافة إلى مركبة مشاة قتالية. هذا وكان الجيش السوري أعلن الأحد الماضي استعادة سيطرته على البلدة.