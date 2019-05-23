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تواصل المعارك في ريف حماة الشمالي

أخبار العالم العربي

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أفادت مصادر سورية بتواصل المعارك بين الجيش السوري ومسلحي النصرة في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.

وأورد بيان للدفاع الروسية أن الجيش السوري قتل مئة وأربعين مسلحا ودمر دبابتين وثلاث راجمات صواريخ خلال هجمات النصرة على كفر نبودة وبلدات أخرى في ريف حماة. ووفقا للبيان فإن القوات السورية مدعومة بالطيران الروسي تواصل صد هجمات مسلحي النصرة في المناطق الجنوبية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

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