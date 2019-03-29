العموم يرفض اتفاق بريكسيت للمرة الثالثة
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صوت مجلس العموم البريطاني للمرة الثالثة ضد اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوربي بشأن بريكسيت.
وأعربت ماي عن أسفها لنتيجة التصويت مؤكدة أن عواقبه ستكون وخيمة على لندن.. من جهته، دعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كاربين، ماي إلى الاستقالة فورا والإعلان عن انتخابات عامة.. في المقابل أعلن الاتحاد الأوروبي عن قمة طارئة في العاشر من الشهر المقبل لبحث القضية. هذا وخرجت تظاهرة حاشدة لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام مجلس العموم بدعوة من حزبي الاستقلال البريطاني وبريكسيت.
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