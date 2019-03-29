39 مرشحا لانتخابات الرئاسة الأوكرانية

تتواصل حملة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بين تسعة وثلاثين مرشحا على منصب رئاسة البلاد، في التصويت المقرر يوم الأحد المقبل.

وأظهرت آخر استطلاعات الرأي، تصدر الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي لائحة المرشحين الأوفر حظا للفوز، فيما تحتدم المنافسة بين رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو والرئيس الحالي بيتور بوروشينكو على المرتبتين الثانية والثالثة، مع حصولهما على نسب متقاربة.