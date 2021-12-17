 
مباشر

مدينة المحطة النووية العائمة

الطبيعة والسفر

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzad

مدينة بيفيك الواقعة في أقصى شمال روسيا، حيث المهمة الرئيسة الصراع من أجل تحمل البرد والظروف الجوية غير المواتية.

هذا المكان تحول، عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، إلى مدينة أشباح. أما الآن فهو واحد من المرافئ البحرية الصاخبة على طول بحر الشمال. بيفيك تعتبر كذلك موقعا لتجربة مهولة جعلتها أول مدينة في العالم تتزود بالكهرباء من مفاعلات نووية عائمة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا