مدينة المحطة النووية العائمة
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مدينة بيفيك الواقعة في أقصى شمال روسيا، حيث المهمة الرئيسة الصراع من أجل تحمل البرد والظروف الجوية غير المواتية.
هذا المكان تحول، عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، إلى مدينة أشباح. أما الآن فهو واحد من المرافئ البحرية الصاخبة على طول بحر الشمال. بيفيك تعتبر كذلك موقعا لتجربة مهولة جعلتها أول مدينة في العالم تتزود بالكهرباء من مفاعلات نووية عائمة.
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