في المحيط تحت الحجر الصحي

خرج اليخت "يليزافيتا" من حوض المياه في كراسنويارسك واجتاز القطب الشمالي عبر الطريق البحري الشمالي بعد ذلك انحدر عبر بحر البلطيق بمحاذاة أوروبا إلى لشبونة ف

يما بعد اجتاز أتلانتيكا ودخل إلى ريو دي جانيرو ثم سار بمحاذاة الأرجنتين وعبر مضيقي بيغل ودريك حتى وصل إللقطب الجنوبي.

إثر ذاك صعد في مساره نحو تشيلي وهنا أوقفته الجائحة. ترك البحارة القارب في تشيلي ثمانية أشهر وطار الطاقم عائدا إلى الوطن وما إن فتحت تشيلي حدودها من جديد حتى عادوا جميعا إلى اليخت لكي يكملوا رحلتهم حول العالم.