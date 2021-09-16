رحلة عبر طريق الشاي

الشاي يعتبر واحدا من أقدم المشروبات التي تم ابتكارها في الصين. في عهد أسرة تان في عصر ازدهار الصين في القرون الوسطى لم يعد ينظر إلى الشاي باعتباره دواء وحسب.

ظهر بفضله احتفال بديع وتحول إلى أحد أعمدة الثقافة الصينية. وغدا جمع أوراق الشاي أحد أهم أجزاء الزراعة، وغدت التجارة به بيزنسا واسعا مهد الطريق من مزارع الشاي المحلية إلى كافة أرجاء العالم. بات هذا المشروب النفيس محبوبا في آسيا وأوروبا والقارات الأخرى. وقد اقتبست اللغات في مختلف أرجاء العالم كلمة شاي الوافدة، وهي "تشا" أو "تي". وغدا الشاي جزءا من الثقافة العالمية.