البحار السبعة

يسألونهم غالبا ما حاجتهم إلى ذلك؟ ما الذي يدفعهم للمخاطرة بحياتهم وماجهة مصاعب الطريق؟ هل هو حب الفضول؟

أم الحلم في رؤية الأمور التي رآها قلة وحسب. الأرجح أن الأمر كذلك. ولكن الشيء الرئيسي هو أن يعرف المرء نفسه، فالقدماء اعتبروا العالم كتابا والذين لا يسافرون يقرأون صفحة واحدة منه وحسب. وإن كنتم قد عقدتم العزم للقيام برحلة عبر المحيط، فكونوا مستعدين للمفاجآت الخطيرة حتى على الحياة.