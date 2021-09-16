فقمات غرينلاند البيضاء

لجرو الفـقمة رأس أبيض وعينان سوداوان دامعتان، ولكن ليس بسبب الحزن، بل لأنهما يجب أن تكونا رطبتين دائما. عندما يرضع صغير الفقمة من أمه فهو يصدر صوتا في أثناء الرضاعة كالإنسان.

جرو الفقمة هو ألطف حيوانات القطب الشمالي وأكثرها رقة، حتى إن بعضهم يسمعون في صراخه ما يشبه كلمة "ماما"! لقد تقلص عددُ فـقمات غرينلاند بحدة في السنوات الأخيرة بسبب صيدها والاحتباس الحراري العالمي. وأصبح العلماء اليوم يشعرون بالقلق إزاء مصير هذه الحيوانات.