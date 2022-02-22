العودة إلى فوكوشيما

هذه المدن تشبه ديكورات أفلام الرعب: الشوارع الفارغة، السيارات المتروكة. في البيوت يبدو كل شيء كما لو أن أصحاب البيوت خرجوا لفترة قصيرة -

في كل مكان تناثرت أغراضهم وملابسهم. منطقة الإجلاء في فوكوشيما. هناك يسمح لسكان هذا المنطقة السابقين بزيارة بيوتهم بضع مرات في السنة، ولكن لا يسمح لهم بأخذ أي شيء من هناك. وعند المدخل يعطى كل زائر مقياس إشعاع وملابس واقية.