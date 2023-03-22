الأبطال بيننا...

تاريخ النشر:22.03.2023 | 11:54 GMT |
آخر تحديث:22.03.2023 | 12:00 GMT | نمط الحياة
الطبيب يفغيني جيليتسين ينقذ أطفال أصيبوا في دونباس.
شنت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية " سوبرفورترس بي 29" غارات بالقنابل الحارقة على طوكيو يومي 10 و11 مارس عام 1945، تعد الأكثر وحشية في الحرب العالمية الثانية بأكملها.
تعهدت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية.
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مراعاة صوم اللاعبين المسلمين، أثناء خوض المباريات خلال شهر رمضان المبارك.
قالت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية إن ساعة المواجهة مع إسرائيل اقتربت وانها على استعداد كامل للدخول في معارك أكبر مع "هذا العدو الغاشم"، وذلك تعليقا على إضراب الأسرى الفلسطينيين.
أظهر مقطع فيديو متداول، شجاعة جندي روسي، قام بالتسلل وحيدا نحو خندق للقوات الأوكرانية.
قدمت وحدة الشكاوى في شرطة إسرائيل اليوم الثلاثاء على وجه السرعة لائحة اتهام ضد إسرائيلي (33 عاما)، هدد أمس السفير الأمريكي لدى تل أبيب توم نايدس.
عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو لقاء قمة ثنائيا قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين الروسي والصيني.
هوى سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الاثنين بنحو 47%، وذلك بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له.
يعرض الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو اليوم الثلاثاء نتائج اجتماعاتهما وذلك في أعقاب محادثات موسعة هدفها العريض تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو بشأن نشأة اللغة المولدوفية بدرس في تاريخ هذه اللغة ولغة بلاده.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تحضير الجيش الأوكراني لمعركته الأخيرة المصيرية ضد روسيا.
ذكرت معلومات صحافية أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) الإرهابية، سيطرت على مدينة جنديرس غربي عفرين، شمال غرب حلب.
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" في شلاتين بجنوب مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو لقاء قمة ثنائي قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين الروسي والصيني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لمواطنين فرنسيين بصدد تناول الطعام داخل أحد المطاعم في مدينة ليون بينما كانت النيران تشتعل خارجا!
سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مزيدا من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، حيث تخطى سعر صرف الدولار الواحد الـ140 ألف ليرة لبنانية.
واجه أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الأمريكية، الرئيس جو بايدن حول دوره في الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلا له: "الدم على يديك".
أوضحت وزارة الخارجية الروسية، شروط موسكو للتمديد التالي لصفقة الحبوب في شهر مايو المقبل.
علقت الخبيرة المصرية عزيزة الصادي على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لنقل الحبوب للدول الإفريقية مجانا إذا قررت عدم تمديد صفقة الحبوب بعد انتهائها خلال 60 يوما.
يلتزم الكثير منا بالتنظيف الجيد للأسنان بالفرشاة والخيط للمساعدة في الحفاظ على صحة أفواهنا، والتي من دونها قد نواجه مشاكل مثل تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه من غير المرجح أن يأخذ رواد الأعمال الروس الكبار مقترحات السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول على محمل الجد.
ردا على البيان المشترك لموسكو وبكين عقب اجتماع رئيسي البلدين، طالب البيت الأبيض روسيا بسحب قواتها من الأراضي التي تعتبرها واشنطن أوكرانية.
علق القيادي العمالي بحزب حماة الوطن محسن عليوة، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعفاء عن الغارمين والغارمات وقراره بخروجهم من السجن.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن موسكو ستفكر بجدية بالرد على الإمدادات البريطانية الموعودة بقذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا.
قال مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون إن تشكيل تحالف روسي صيني يخلق مشكلة حقيقية للدول الغربية أكثر خطورة من الصراع في أوكرانيا.
تحت عنوان "موسكو تجعل تركيا مدينة لها"، كتب فاسيلي ستوياكين، في "فزغلياد"، حول خطوة قامت بها موسكو تجعل أردوغان مدينا لروسيا.
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أكبر شائعة واجهت مصر خلال الفترة الماضية، وهي زواج الشباب مقابل رسوم قدرها 30 ألف جنيه.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تدفق جماعي كبير لسياح إسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر لقضاء عطلة "عيد الفصح" اليهودي هناك الذي يصاف في الأيام القليلة المقبلة.
على الرغم من كل الأضرار التي أحدثها حريق نوتردام عام 2019، أتاح الحريق لعلماء الآثار في باريس فرصة فريدة للنظر في تاريخ هذا المعلم التاريخي.
أقيم مساء يوم الاثنين، عزاء الفريق سيد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد في مصر.
قال الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء إن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان الهجري والخميس غرة شهر رمضان 1444 هجري.
كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تبعات نوايا الولايات المتحدة فرض سيطرتها في المحيط العالمي.
أفاد موقع "واللا" العبري بوصول مسؤول إماراتي كبير إلى إسرائيل، حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاك هرتصوغ.
أعلن مرصد تمير في السعودية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء في المملكة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
منعت السلطات البريطانية السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان من دخول المملكة المتحدة بعد أن هدد بحرق نسخة من القرآن في ويكفيلد.
نشر المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف بيانا علق فيه على اعترافات الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين ظهرتا معه في فيديو إباحي، مستنكرا ما وصفه بالحملة الإعلامية ضده.
تحدث الباحث في الشأن التركي بشير عبد الفتاح، عن تطور العلاقات المصرية التركية واحتمالية اللقاء المرتقب بين الرئيسين المصري والتركي عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
راهن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندساي غراهام بمبلغ 20 دولارا على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.
تواصل وزارة النقل المصرية أعمال إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في الجيزة المعروفة باسم محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي تتضمن إنشاء هرم زجاجي يتوسط المحطة.
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا حول تعميق العلاقات، عقب محادثات جرت في قصر الكرملين الكبير في العاصمة الروسية اليوم.
قالت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتبر اليورانيوم المنضب "عنصرا تقليديا" للقذائف المضادة للدروع.
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وصول أول معدة نووية طويلة الأجل "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى ميناء الضبعة التخصصي.
قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا إن موسكو تحذر واشنطن من اختبار صبرها وسيتم ضمان أمن روسيا بكل الوسائل.
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر اليوم الأربعاء على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن روسيا والصين تقودان تغييرات تجري في العالم حاليا، وذلك في حوار مع بوتين بعد عشاء رسمي أقيم على شرف الرئيس الصيني في الكرملين.
كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الأسباب التي تدفع الجيش الأوكراني إلى حرق جثث قتلاه.
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في موسكو اليوم الثلاثاء، وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.
حذر عالم كبير في وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" من أن خطر اصطدام كويكب ضخم بالأرض هو أكثر إثارة للرعب مما كان يعتقد سابقا.
تحدث تقرير أمريكي عن استياء سكان كوريا الشمالية من خدود ابنة زعيم البلاد كيم جونغ أون الصغيرة، التي بدأت بالظهور علنا صحبة والدها مؤخرا بكثرة في العديد من المناسبات المهمة.
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن خسائر تعرض لها مستثمرون من السعودية وقطر جراء انهيار البنك السويسري "كريدي سويس" ما يطرح سؤالا عن مدى جدوى الاستثمار في الاقتصادات الغربية.
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" (WING LOONG ) صينية الصنع تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية".
بريطانيا اشترطت تسليم دباباتها Challenger 2 لأوكرانيا بعدم وقوعها في أيدي الروس.
أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "بالإفراج عن 1025 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة"، بمناسبة حلول شهر رمضان.
عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي، من جديد لقائمة منتخب بلاده، عودة واكبها ظهور له في المؤتمر الصحفي بكاريزمته المعهودة وتصريحاته النارية.
حظر البنك المركزي الروسي على المؤسسات المالية الروسية استخدام نظام المراسلات البنكية "سويفت" للمعاملات داخل البلاد، وفقا لبيان نشره المنظم المالي أمس الاثنين.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن بلاده اتخذت قرارا بزيادة كمية المياه لنهر دجلة لمدة شهر للعراق.
صرح مندوب روسيا في منتدى منظمة الأمن والتعاون في فيينا، كونستانتين غافريلوف، بأن موسكو ستعتبر إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المخصب، بأنه استخدام للقنابل النووية القذرة.
في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة"، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، لافتا إلى أن "موقف الجزائر هو ردة فعل".
أفادت وزارة الخارجية الروسية باستدعاء القائم بالأعمال الكندي المؤقت في موسكو بسبب تصريحات وزيرة خارجية كندا حول نية أوتاوا "تغيير النظام في روسيا".
نفى وزير العدل المصري عمر مروان، الشائعات المرتبطة حول رسوم دعم صندوق الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية، كما أن المبلغ لن يكون كبيرا.
تحدثت الخبيرة المصرية حنان رمسيس، عن أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وروسيا، أمس الاثنين، على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف لمصر.
كشفت صحيفة "بلومبرغ"، أن هنغاريا منعت طلبا مشتركا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإصدار مذكرة دولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي".
تعقد اليوم القمة الروسية الصينية في الكرملين، وأظهر فيديو مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ قبيل انطلاق القمة.
قام الأرجنتيني سيباستيان أرييل روميرو، مدرب خيمناسيا لابلاتا، باعتداء "غير مبرر" على أحد اللاعبين، خلال مباراة فريقه الأخيرة.
أعلن نادي أحد السعودي الاثنين، إشهار الروماني بورقا دانيلو المدير الفني لفئة براعم 15 عاما في النادي، إسلامه بعدما نطق الشهادتين في داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.
أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة.
كشف تقرير بريطاني عن تطورات جديدة، تتعلق برغبة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، في الاستحواذ على ملكية نادي مانشستر يونايتد.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الرقابة والتلاعب بوسائل الإعلام بألمانيا يعيشان أزهى عصورهما.
عثر علماء الآثار خلال عمليات البحث والتنقيب الجارية في حديقة "خيرسونيس تافريتشسكي" التاريخية الأثرية على نهر تحت سطح الأرض، كان في الماضي يجري على السطح.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، بحق دولة فلسطين وشعبها.
أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي، أن بلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في بناء مصافي النفط والغاز.
كشفت وسائل إعلام عبرية تابعة للجيش الإسرائيلي عن إجراء مصر مفاوضات حثيثة لشراء نظام الصواريخ المتطور CAMM GNA الأوروبي.
أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية عن اتخاذ إجراء عقابات جماعية ضد قادة الأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا عن بدء إضرابهم عن الطعام.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تنفيذ وحدات المدفعية ذاتية الدفع من نوع "2S-19 Msta-S" عمليات قتالية لتدمير المركبات المدرعة والمدفعية والمواقع المحصنة للقوات الأوكرانية.
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن موسكو ستعزز التعاون الاستراتيجي مع بكين، مشيرا إلى وجود مشاريع حكومية بقيمة 165 مليار دولار بين البلدين.
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن روسيا والصين تستعدان لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول مسارات النقل العابرة لسيبيريا وآسيا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية سو 25 في دونيتسك و31 مسيرة أوكرانية وتصفية 405 جنود أوكرانيين وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.
اعتبرت الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي أن روسيا تحولت إلى "الشريك الأصغر" في علاقاتها مع الصين.
في أول تخفيف للحظر التام على بيع الكحول في الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 22 مارس 1933 على قانون " كولين هاريسون"، لتشريع ببيع نبيذ وجعة خفيفتين.
كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن سبب اختياره لروسيا لتكون أول دولة يزورها بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" حلقتا فوق بحر اليابان لمدة 7 ساعات.
حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك موقفها بشأن جودة التمور الجزائرية، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا والتحذيرات من اقتنائها بزعم احتوائها على مواد مسرطنة.
أكد عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عمرو عصفور، على أهمية الاتفاق بين موسكو والقاهرة بعد تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية.
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين، مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، العلاقات الثنائية.
شهدت المحال التجارية بالأسواق المصرية، ارتفاعا في أسعار المعكرونة والأرز، بالتزامن مع زيادة تكاليف الإنتاج مع ارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.
حققت شركة "غازبروم" الروسية، 20 مارس الجاري، رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.
أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.
تدرس الإمارات تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، بحسب تقارير إعلامية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لنقل الحبوب والأسمدة للدول الإفريقية مجانا إذا ما قررت عدم تمديد صفقة الحبوب بعد انتهائها خلال 60 يوما.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.
كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيات مصر من مكون الذهب، لتصل ما قيمته 7.773 مليار دولار في يناير الماضي، من 7.326 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
نقلت Asia Times عن مؤتمر عقده مؤخرا خبراء بارزون في السياسة الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا تخاطر بخسارة صراع الاستنزاف، على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الغرب لمساعدتها.
أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري.
أعلن ألكسندر أوفاروف مدير مركز "Atominfo" (منظمة غير ربحية مستقلة لتطوير العلوم النووية والتكنولوجيا والتعليم) ،سيؤدي استخدام قذائف اليورانيوم المنضب إلى عواقب خطيرة طويلة الأمد.
شهد الكرملين مساء الثلاثاء 21 مارس إقامة مأدبة عشاء على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد لقاء القمة و مؤتمر صحفي للرئيسين بوتين وشي جين بينغ.
أفاد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، بأن دول الحلف تزيد من إنفاقها الدفاعي ببطء شديد، وأن على الدول الأعضاء رفعه أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
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