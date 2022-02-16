مزارع روسي اسمه جون

كان جون في وقت ما يبيع الفولاذ. وعاش وعمل في 12 بلدا. كان رجلا ثريا، وسيما وناجحا، وجاء إلى روسيا بزيارة عملٍ أولَ مرة في ديسمبر / كانونَ الأولِ عامَ 1991 لمدة ثلاثة أيام فقط.

الأوقاتُ كانت عصيبةً آنذاك. الاتحادُ السوفياتي تفكَّك. في المتاجر اصطفَّت طوابيرُ طويلةٌ لشراءِ المواد الغذائية. وبصورة عامة هو لم يكن يبحث عن أي خيرٍ هنا. إن جون كوبيسكي الآن هو صاحبُ إحدى أكبرِ المزارع في روسيا. ولديه أكثرُ من أربعة آلاف بقرة. وهي تُدِرُّ يوميا طُنا ونصفَ طُنٍ من الحليب.