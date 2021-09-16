ملائكة الرحمة
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كثيرٌ ما قيل، وكثيرٌ ما كُتب عن الأطباء الذين كانوا على الخطوط الأمامية يكافحون كوفيد. بيد أننا لأمرٍ ما أغفلنا أولئك الذين كافحوها معهم جنبا إلى جنب. إنهن الأخوات الممرضات.
كثيرٌ ما قيل، وكثيرٌ ما كُتب عن الأطباء الذين كانوا على الخطوط الأمامية يكافحون كوفيد. بيد أننا لأمرٍ ما أغفلنا أولئك الذين كافحوها معهم جنبا إلى جنب. إنهن الأخوات الممرضات.
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