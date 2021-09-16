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ملائكة الرحمة

نمط الحياة

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كثيرٌ ما قيل، وكثيرٌ ما كُتب عن الأطباء الذين كانوا على الخطوط الأمامية يكافحون كوفيد. بيد أننا لأمرٍ ما أغفلنا أولئك الذين كافحوها معهم جنبا إلى جنب. إنهن الأخوات الممرضات.

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