عالم الغد│ الطعام في المستقبل

يستخدم الطباخون البرد "الفضائي" و بروتين مفيد من يرقات الذباب. صنع العلماء لحما مفروما دون أن يمسوا أي حيوان. غداء افتراضي أو بخار مغذٍ.

كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا خلال خمسين سنة؟