عالم الغد│ الطعام في المستقبل
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يستخدم الطباخون البرد "الفضائي" و بروتين مفيد من يرقات الذباب. صنع العلماء لحما مفروما دون أن يمسوا أي حيوان. غداء افتراضي أو بخار مغذٍ.
كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا خلال خمسين سنة؟
يستخدم الطباخون البرد "الفضائي" و بروتين مفيد من يرقات الذباب. صنع العلماء لحما مفروما دون أن يمسوا أي حيوان. غداء افتراضي أو بخار مغذٍ.
كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا خلال خمسين سنة؟
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