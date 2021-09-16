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عالم الغد│ الطعام في المستقبل

نمط الحياة

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يستخدم الطباخون البرد "الفضائي" و بروتين مفيد من يرقات الذباب. صنع العلماء لحما مفروما دون أن يمسوا أي حيوان. غداء افتراضي أو بخار مغذٍ.

كيف ستغير هذه التكنولوجيا حياتنا خلال خمسين سنة؟

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