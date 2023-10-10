 
مباشر
عاجل
خامنئي ينفي دورا لطهران في عملية "طوفان الأقصى"

باندا باسوتي

الأحداث الحالية

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w771

في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزال الرأي العام بعيداً عن الإجماع فيما يتعلق بأوكرانيا.

كثير من الناس بما في ذلك الشخصيات الثقافية يعتبرونها حربا شنها الناتو ضد روسيا. في إيطاليا أصبحت الفرقة الموسيقية "باندا باسوتي" معروفة على نطاق واسع بدعمها لشعب دونباس وهي أقامت حفلات موسيقية هناك وجلبت المساعدات الإنسانية التي تم جمعها في أوروبا. ويعارض أعضاء الفرقة العقوبات المناهضة لروسيا ويحاولون تسليط الضوء على ظلام المعلومات الذي يحتجز فيه سكان إيطاليا.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا