في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزال الرأي العام بعيداً عن الإجماع فيما يتعلق بأوكرانيا.

كثير من الناس بما في ذلك الشخصيات الثقافية يعتبرونها حربا شنها الناتو ضد روسيا. في إيطاليا أصبحت الفرقة الموسيقية "باندا باسوتي" معروفة على نطاق واسع بدعمها لشعب دونباس وهي أقامت حفلات موسيقية هناك وجلبت المساعدات الإنسانية التي تم جمعها في أوروبا. ويعارض أعضاء الفرقة العقوبات المناهضة لروسيا ويحاولون تسليط الضوء على ظلام المعلومات الذي يحتجز فيه سكان إيطاليا.