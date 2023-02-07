المراسلون الحربيون

تاريخ النشر:07.02.2023 | 15:55 GMT | الأحداث الحالية
الصحافيون يذهبون إلى الحرب، لكيلا تكون حرب.
على إثر الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا أمس الاثنين، يشهد العالم منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء هزات أرضية متتالية في عدة دول، لكن يبقى النصيب الأكبر للمدن التركية.
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
وجه القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، الشكر لمصر وللجهات العليا على التعاطف الذي أبدته وزارة الخارجية في هذا اليوم الأليم والصعب.
نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لتصدع وانشقاق أرصفة مدينة الإسكندرية في مصر، بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.
تحول كبير شهدته العلاقات المصرية السورية، بعدما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد، هو الأول بينهما على الإطلاق.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
ارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 3800 قتيل جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن، وذلك بناء على أرقام أوردتها سانا وفرانس برس والأناضول.
أظهرت فيديوهات مشاهد مروعة تظهر لحظة انهيار مبان سكنية في حي الكلاسة بمدينة حلب السورية وفيديوهات أخرى تظهر دمارا واسعا في أحد أحياء مدينة حارم في ريف إدلب.
رفضت الحكومة التركية، اقتراح إيلون ماسك، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
كشف الضابط الأوكراني دينيس ياروسلافسكي، أن الجيش الروسي سيطر بالفعل على أكثر من ثلث مساحة مدينة أرتيموفسك.
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش بأن الصراع قد لا ينتهي على النحو الذي ينتظره الشعب الأوكراني، وتابع: "لسنا مستعدين لمثل هذه النتيجة".
أفاد مراسلنا بوفاة نسوم عرنوس شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.
رفعت محافظة الإسكندرية في مصر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد وقوع تشقق في رصيف كورنيش الإسكندرية، وربط الأمر بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا.
أعلن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن تقديم بلاغ للمدعي العام العسكري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي، حقيقة حدوث زلزال في مصر اليوم، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع حدوثه في أي وقت من الأوقات.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1444 شخصا اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هزة ارتدادية مساء اليوم الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
لم يكن محمد علي كلاي بطلا عالميا فريدا في رياضة الملاكمة للوزن الثقيل فحسب، بل وشخصية جريئة كبيرة ومتوهجة. أعلن إسلامه في 7 فبراير عام 1965، وظل وفيا لمعتقده حتى وفاته.
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.
شهد العالم سلسلة غير مسبوقة من الهزات الأرضية اليوم الثلاثاء، نتيجة للزلزال المدمر الذي هز عدة مناطق في تركيا أمس الاثنين وراح ضحيته آلاف الأشخاص إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
قدم قادة دول عربية تعازيهم للحكومة التركية والسورية بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأودى بحياة مئات الأشخاص والمصابين وخلف أضرارا جسيمة.
دعا رئيس الزمالك مرتضى منصور، لعقد اجتماع طارئ غدا الثلاثاء، عقب خسارة فريقه المذلة أمام فاركو يوم الاثنين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الـ17 للدوري المصري لكرة القدم.
أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين بيانا أعرب فيه عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ فتاة من تحت أنقاض إحدى البنايات المهدمة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أمس الاثنين.
توقع أحد الخبراء العاملين في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت اليوم الاثنين في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.
علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية إسرائيل، والاتفاق على المضي بتطبيع العلاقات.
كشف موقع "بطولات" المصري عن راتب عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق بعد انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.
سيطرت حالة من الخوف والفزع عند بعض المصريين الذين يخشون من حدوث توابع قوية لزلزال اليوم الذي ضرب تركيا وسوريا، بعدما شعر به عدد كبير من المصريين.
عزت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين سوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة.
أظهر فيديو من مدينة ملطية التركية لحظة انهيار مبنى سكني وهروب الناس من الموقع، في الساعات الأولى ما بعد زلزال قوي ضرب تركيا وشمال سوريا وأودى بحياة المئات في البلدين.
صرح الرئيس السابق لمركز تدريب الإنقاذ الفدرالي الروسي ألكسندر غوفشتين بأن الزلزال الذي وقع في إقليم كهرمان مرعش بتركيا يمثل "مصيبة حقيقية" للبلاد.
وثقت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة لحظة انهيار مبنى في مدينة شانلي أورفة التركية إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين وأودى بحياة مئات الأشخاص مخلفا خسائر مادية جسيمة.
أعلنت وزارة الصحة السورية عن 812 حالة وفاة و 1449 إصابة في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، ريف إدلب، وطرطوس، جراء الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال وغرب سوريا.
كشف جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إنه وردت تحذيرات تركية من حدوث موجات تسونامي بعد زلزال تركيا، الذي وقع فجر اليوم، الاثنين، وذلك بقوة 7.7 ريختر.
أهابت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة بجميع المواطنين السعوديين عدم التعامل مع الاتصالات وعمليات الاحتيال المالية التي تنتحل صفة السفارة وموظفيها.
وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية "الفارس الشهم / 2" لدعم الشعبين السوري والتركي للتخفيف من آثار الزلزال عن الناس.
شهدت مدينة حلب السورية، مأساة جديدة زادت المعاناة من الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة، طفل يولد تحت الأنقاض أثناء إسعاف والدته التي لقيت مصرعها تحت أنقاض الانهيارات.
كشف مسؤول مصري عن وقوع هزتين جديدتين في مصر، في نفس الوقت بقوة متفاوتة قرب رفح.
ربما سمع الجميع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بحصوله، مارس الماضي، على تأكيدات من فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تقوم بتحييد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
قد يشعر البعض أن النوم في بعض الأيام مستحيل بغض النظر عما تفعله، ولكن قد يكون هناك بالفعل شيء آخر يمكنك تجربته - وهو مخفي في جهاز "آيفون" الخاص بك.
أعلنت شركة إيه.بي مولر ميرسك للنقل البحري، نقل جزء من حاوياتها إلى مصر بعد تعرض ميناء إسكندرون في تركيا لأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وتوقف حركة الميناء.
ضرب زلزال كبير للغاية جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، والتُقطت الموجات الزلزالية بواسطة أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء العالم.
تحدث أستاذ هندسة الطرق والنقل في مصر عبدالله أبو خضرة، لـRT عن تفاصيل هامة بعد توقيع روسيا ومصر إنشاء ورشة في أبوزعبل ضمن صفقة عقد توريد 1300 عربة قطارات هي الأكبر في تاريخ مصر.
تسبب الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين بفرار عدد من نزلاء سجن "راجو" الذي يحتجز "جهاديين" في شمال غرب سوريا، غالبيتهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش، فيما نفذ سجناء آخرون عصيانا.
تم الكشف عن أحدث تطورات وضع اللاعب الغاني كريستيان أتسو، الذي كان ضمن المفقودين في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا أمس الاثنين.
ألحق زلزال قوي في تركيا أضرارا جسيمة بأشهر معلم في غازي عنتاب حيث أظهر فيديو قلعتها التاريخية، والتي تعود إلى القرن الثاني ميلاديا، مدمرة جراء الزلزال.
تفتتح مصر في القريب العاجل محطة قطارات ضخمة لخدمة صعيد البلاد، حيث تسمى بـ"محطة سكك حديد صعيد مصر"، بتصميم مذهل.
كشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني عن قاعدة "عقاب 44"، وهي أول قاعدة جوية تحت الأرض تابعة لها، بإمكانها استيعاب واستخدام المقاتلات الجديدة التي حصل عليها سلاح الجو.
قال الكاتب سلمان رشدي إنه يشعر أنه "محظوظ" بعد تعرضه لحادث طعن في أغسطس الماضي، واصفا الهجوم بـ"الهائل".
انتشل رجال الإنقاذ طفلا سليما من تحت ركام إحدى الأبنية المنهارة في تركيا، حيث وجدوه نائما ولا علم له بما يحدث من حوله.
نشرت قناة "TRT" التركية مقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر وضرب تركيا وطالت آثاره سوريا، وفيديوهات لانهيار بعض المباني.
أفادت صحيفة New York Times الأمريكية، في مقال نشرته، بأن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة في صفوفها، على جبهة دونباس، فضلا عن تذمر الجنود من نقص الأسلحة والذخائر.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق وأودى بحياة الآلاف.
عقب الزلزال المدمر الذي شهدته مدينة قهرمان مرعش فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، تجدد الحديث عن زلزال إسطنبول المرتقب.
وثق مقطع فيديو، اللحظات الأليمة التي عاشها أحد أفراد الدفاع المدني، في مدينة إدلب السورية، بعد عجزه عن تقديم يد العون، إثر الزلزال الذي ضرب المدينة فجر اليوم الاثنين.
نشرت مجلة "شارلي إبيدو" رسما كاريكاتوريا للدمار الذي وقع جراء الزلزال في تركيا فجر يوم الاثنين، وكتبت عليه "لسنا حتى بحاجة لإرسال دبابات" (لإحداث مثل هذا الدمار).
أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا ارتفع إلى 2379 في حصيلة غير نهائية وسط تواصل عمليات الإنقاذ لانتشال العالقين تحت الانقاض.
أفادت شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية بوقوع زلزال في الساعة 08:46 صباحا بالتوقيت المحلي بقوة 4.7 درجات جنوبي كازاخستان على الحدود مع الصين.
أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
صرح رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين INGV، كارلو دوليوني، بأن الدرع الجيولوجي في تركيا تحرك 3 أمتار بسبب الزلزال.
صور رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين، مدينة أضنة التركية، التي ضربها الزلزال من محطة الفضاء الدولية، وأظهرت الصور الأضرار التي أصابت المدينة، والمطار، وبحير سيحان.
هاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوري بشار الأسد، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع صباح أمس الاثنين في سوريا.
أفادت وكالة "سانا" بوصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.
قالت عالمة زلازل دنماركية إن الزلزال الذي تسبب في دمار واسع النطاق في تركيا وسوريا يوم الاثنين شعر به سكان مناطق بعيدة مثل غرينلاند.
وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحظر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في دول الاتحاد الأوروبي بأنه "دفاع عن حرية التعبير".
نشرت وسائل إعلامية تركية مشاهد مرعبة، توثق لحظة انقطاع الكهرباء واهتزاز حافلة ركاب لحظة وقوع الزلزال الشديد الذي ضرب قهرمان مرعش.
وصلت أول طائرة مساعدات عراقية محملة بـ 70 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.
يزداد عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من ألفي شخص، وأظهر فيديو من مدينة أورفة جنوب البلاد انهيارا جديدا لأحد مبانيها بعد الزلزال.
أوعز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم المساعدات اللازمة لتركيا، لتخطي تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب أراضيها فجر اليوم، بينما "أدار ظهره لسوريا".
خسر البطل الأولمبي الروسي رومان كوستوماروف إمكانية الرقص على الجليد مجددا، بعد أن بترت قدماه، وفقا لوكالة "تاس".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أمر القوات الروسية في سوريا بمساعدة سلطات البلاد في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد.
صرح مدير معهد الدراسات الجيوفيزيائية والرياضية الروسية، بيتر شبالين، بأن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم، ستتكرر على مدى الأيام وربما الأسابيع القادمة.
تحت العنوان أعلاه، نشر ليفون سافاريان، في "أوراسيا ديلي"، نص لقاء مع باحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حول تعاظم دور ممالك الخليج.
تعد الأهرامات المصرية مثابة شهادة على براعة الإنسان وهندسته، وقد صمدت هذه الهياكل العظيمة منذ آلاف السنين.
توفر حالة الفم نظرة ثاقبة على الأسنان واللثة واللسان وحتى الأنفاس، كما أنها قد تعكس مدى صحتنا الجسدية.
رفض بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي توجيه اللوم إلى لاعبيه بعد الخسارة أمام توتنهام، وتحجج بعذر غريب لتلك الهزيمة.
تعرضت ولاية نيويورك إلى زلزال بلغت قوته 3.8 درجات وهي الأقوى في الولايات المتحدة منذ 40 عاما وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
كشف رئيس الجالية المصرية في تركيا عادل راشد، أنه تم إنقاذ 4 مصريين بينهم طفل من تحت الأنقاض في تركيا عقب الزلزال المدمر الذي وقع صباح أمس الاثنين.
أظهر فيديو لحظة انهيار جزء من مبنى سكني في ديار بكر التركية اليوم الاثنين أثناء عمليات البحث عن ناجين بعد زلزال قوي بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 3549 قتيلا و22168 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".
رد نادي مانشستر سيتي، على الاتهامات الموجهة له من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.
أعلن المدير العام لشركة "كيراسا" الروسية فلاديمير كورموشين، عن إنشاء مجموعة تمويه تجعل المقاتل غير مرئي لأجهزة التصوير الحرارية، كما تسمح له بالاندماج مع التضاريس.
طالب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي خلال مؤتمر صحفي المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
تتسلم الوحدات الشيشانية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة معدات حربية جديدة.
صرح القائد السابق لقوات حلف "الناتو" في أوروبا فيليب بريدلوف، بأن الوقت ليس في صالح كييف، مؤكدا أنه لن يكون لدى أوكرانيا الوقت لتلقي أسلحة ثقيلة من الحلفاء في حالة هجوم روسي محتمل.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير مدينة سوليدار، وعدد من البلدات بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
أعلنت عدة دول اليوم الثلاثاء عن إرسال مساعدات لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي هز العديد من المناطق وأودى بحياة الآلاف إضافة إلى خسائر مادية جسيمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 300 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مستودعات أسلحة وإسقاط 9 طائرات مسيرة.
أعلن روبين تاتيفوسيان نائب مدير معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن النشاط الزلزالي في صدع شمال الأناضول، سيستمر عدة أسابيع.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
كشف مصدر بالمجلس القومي للأجور في مصر، موعد اجتماع المجلس لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزينكوف، بأنه سمع بالإشاعات التي تفيد بتعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية، وأكد رفضه لذلك المنصب.
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، عن صورة توضح الأماكن الأكثر تضررا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم بالأراضي التركية والسورية.
أصدر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، بيانا عاجلا للشعب المصري، حول توابع زلزال اليوم الاثنين.
أعلنت مصر نيتها زراعة أكثر من 750 ألف فدان من النباتات الزيتية خلال العام المقبل، لتقليل واردات الزيوت، والاعتماد على البدائل المحلية.
تعرف القرفة بكونها من التوابل العطرية الشائعة لخبز الكعك وطهي الأطباق اللذيذة، وهي مشتقة من اللحاء الداخلي لأشجار القرفة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور بأن حلف "الناتو" ينتظره التفكك إذا لم تبدأ مفاوضات سريعة بشأن أوكرانيا.
أعلنت سوريا أنها تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها للإغاثة جراء الزلزال المدمر.
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