المراسلون الحربيون

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السعودية تعلن عن إنشاء جسر جوي إلى تركيا وسوريا لنقل المساعدات

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الصحافيون يذهبون إلى الحرب، لكيلا تكون حرب.

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة