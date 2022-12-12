الفدائيون الفتيون الجدد

تعد مدينة كراسنودون في دونباس موطنًا للحرس الفتي وهي منظمة معروفة في الحرب العالمية الثانية عندما اتحدت مجموعة من طلاب المدارس المحلية لمقاومة المحتلين النازيين في عام 1942.

وقام بعض المناصرين الشباب، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، بإضرام النار والتخريب ونشر المنشورات. على الرغم من الظروف الوحشية في ظل الاحتلال النازي وخطر الاعتقال، واصل المراهقون أنشطتهم.

ألهم الحرس الفتي سكان كراسنودون المحليين: عندما اندلعت الحرب في دونباس عام 2014 انضم بعض المراهقين إلى المقاومة. يروي الفيلم الوثائقي قصص شبان من كراسنودون والمدن المجاورة في دونباس الذين يدافعون عن منزلهم على الرغم من صغر سنهم.