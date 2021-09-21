أفغانستان.. حصاد الحرب
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خلال 20 عاما مر عبر أفغانستان حوالي 750 ألف جندي من مختلف الدول. عدد الضحايا وسط المدنيين يستحيل تعداده، أصلا، إلا أن التقديرات تشير إلى مئات الآلاف.
خططت إدارة بايدن منذ البداية لوضع نقطة ختام حرب الـ20 سنة تزامنا مع الذكرى العشرين لأكبر هجوم ارهابي في تاريخ الولايات المتحدة. لكنها فشلت في ترتيب مغادرة جميلة. الحرب لم تأت لا بالسلام ولا بالانتصار على الإرهاب.
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