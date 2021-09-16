فن المنبوذين

يتضاعف في كل أنحاء العالم عددُ الأعمالِ الإبداعية، التي صنعها أناسٌ يعانون ضيقا نفسيا اجتماعيا.

الاضطراب النفسي يستطيع أن يُنشِّطَ الإبداعَ المقموع للمؤلفين الذين لم يحلُموا في يوم من الأيام بأن يحصُلوا على مهنة فنية. المتعلمون بأنفسهم بتِـقْـنِيتِهم العفوية يغدون مبدعين ويقدمون نتائجَ أصيلة غيرَ متوقعة.