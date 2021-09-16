أولمبياد الإبداع

مهرجان دلفي أقيم لأول مرة قبل 528 عاما قبل الميلاد. وجرت وقتها منافسات المغنين والموسيقيين جنبا إلى جنب مع سباقات ألعاب القوى والعربات.

حاليا أصبح المهرجان مشروعا ثقافيا دوليا له مقر رسمي في موسكو. مهرجان دلفي، الذي يستمر لمدة ستة أيام يعتبر أكبر مسابقة في مجال الفنون. الجوائز شملت 28 فئة. المشاركون تتراوح أعمارهم ما بين 10 و25 عاما.