لم أخفت أول مطربة بوب سعودية جنسيتها؟!

سلطت الأضواء على السعودية بسمة العتيبي، بعد أن فازت بلقب أفضل موهبة عربية "Miss Arab Talent"، عن فئة غناء "البوب" الأمريكي.

وقالت بسمة في مقابلة مع موقع "عكاظ" السعودي: "عشقت البوب الأمريكي، وأصبحت أكتب أغانيه وألحنها، وشاركت بأغنية (اسمها فودو) في عدد من المهرجانات الموسيقية، وتمكنت من إصدار ألبومي الخاص بعنوان (الخوف)".

كما أوضحت الفتاة أنها مثلت في أحد الأفلام القصيرة، وحصل هذا الفيلم على العديد من الجوائز، وهي ماضية حاليا بخطى ثابتة لتحقيق طموحها، بعمل يليق بوطنها الذي تعتز به".

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وأضافت: "أخفيت جنسيتي عن الأمريكيين والعرب في بداية مسيرتي الفنية تحسبا للانتقادات، في ظل ما تواجهه الممثلات السعوديات من سلبيات وانتقادات غير مبررة".

المصدر: عكاظ