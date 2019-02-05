إعلان القائمة القصيرة للبوكر العربية

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية قائمة الكتّاب الذين وصلت رواياتهم إلى القائمة القصيرة في الدورة الـ 12 للجائزة.

وجاء ذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد في المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" في مدينة القدس، حيث شارك فيه أربعة من أعضاء لجنة التحكيم عبر تطبيق الاتصال بالفيديو "سكايب".

وتضمنت القائمة الكتّاب والروائيين:

1- هدى بركات (لبنان) عن رواية "بريد الليل" الصادرة عن دار الآداب

2- كفى الزعبي (الأردن) عن رواية "شمس بيضاء باردة" الصادرة عن دار الآداب

3- شهلا العجيلي (سوريا) عن رواية "صيف مع العدو" الصادرة عن منشورات ضفاف

4- عادل عصمت (مصر) عن رواية "الوصايا" الصادرة عن الكتب خان

5- إنعام كجه جي (العراق) عن رواية "النبيذة" الصادرة عن دار الجديد

6- محمد المعزوز (المغرب) عن رواية "بأي ذنب رحلت" الصادرة عن المركز الثقافي للكتاب

وجاء الإعلان عن القائمة القصيرة من مدينة القدس في إطار التقليد السنوي الذي اعتمدته الجائزة العالمية للرواية العربية، باختيار مركز يعبر عن المشهد الثقافي العربي كل عام، في وقت تخطط فيه الجائزة لعقد سلسلة من الفعاليات الثقافية في مدينتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية، احتفاء بالإبداع الفلسطيني، بالنظر إلى وصول عدد من الكتاب الفلسطينيين إلى القائمتين الطويلة والقصيرة في الدورات السابقة، وأبرزهم الروائيان إبراهيم نصرالله، وربعي المدهون، الفائزان بالجائزة في عامي 2018 و2017 على التوالي.

ويتنافس الكتّاب الستة على الجائزة الأولى وقيمتها 50 ألف دولار أمريكي، على أن يحصل الكتّاب الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي لكل منهم.

من الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تصل فيها إلى القائمة القصيرة أربع كاتبات، بينما كانت قد وصلت كاتبتان إليها في الأعوام 2011 و2015 و2018.

المصدر: RT