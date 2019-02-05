"مستر بين" يكشف سر توقفه المؤقت عن التمثيل

فاجأ الممثل الكوميدي الشهير، روان أتكنسون، المعروف بدور "مستر بين"، جمهوره والمقربين منه بقراره التوقف عن التمثيل لعام كامل.

وأوضح أتكينسون أنه يقدم على هذه الخطوة "لقضاء أكبر قدر من الوقت مع طفلته الصغيرة آيلا، ويفسح المجال لحبيبته الممثلة، لويس فورد، في التركيز على مسيرتها الفنية التي بدأت بالازدهار مؤخرا".

وأوضح مصدر لصحيفة The Sun أن "أتكينسون أكد أنه سيمضي هذا العام بسعادة مع طفلته، فهو مولع بها تماما".

Mr Bean star Rowan Atkinson to take year off work to look after his baby daughter full-time https://t.co/3UtfnmpGIn — The Sun (@TheSun) 3 февраля 2019 г.

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والتقى أتكنسون بالممثلة لويس فورد سنة 2012، وبدأت بينهما قصة حب عرفت للعلن بعد عامين، وفي ديسمبر 2017، أنجبت منه فورد طفلتها آيلا.

المصدر: لايف. رو