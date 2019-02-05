شهيرة ترد على هجوم خلع الحجاب

بعد الجدل الذي أثارته الفنانتان شهيرة وسهير رمزي بظهورهما في أحد المراكز التجارية دون حجاب، خرجت شهيرة معلّقة على رد أحد الأصدقاء الذي دافع عن قرارها.

واندلع سجال بين مؤيد ومعارض لتصرف الفنانتين، وتوجس البعض من أنها موجة لخلع الحجاب لن تطال الفنانات وحدهن، وإنما المجتمع بأسره، بينما رحّب البعض بالحياة الجديدة التي تبدأها الفنانات، ورياح التغيير التي تطالهن وتطال المجتمع.

وجاء رد من حساب فيسبوك للمخرج ورئيس قناة نايل سينما، عمر زهران، (كما ورد في تعريف الحساب على موقع التواصل الاجتماعي)، الذي دافع عن الفنانة، وذكر أن دفاعه عنها هو حق لها عليه، بدافع أنه أخ وزميل عمل لسنوات وصديق عمر.

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وقال زهران إنه يعرف الفنانة شهيرة طوال حياته، وأنه رأى كيف كانت دموعها تنهمر خشوعا وورعا إلى الله، وحينما تحجبت، فإنما تحجبت بكامل إرادتها، واعتزلت الفن، وكان ذلك في أوج مجدها وشهرتها، وكان بإمكانها أن تستمر وتكمل مشوارها.

وتابع زهران، أن شهيرة كانت وما زالت "تاجا فوق عرش مملكتها التي شيدتها طوال حياتها، وهي كنزها الحقيقي، فهي زوجة لفنان (محمود ياسين) يصفونه بأنه دولة الأخلاق في الوسط الفني لرقيّه وعظمته".

من جانبها شاركت الفنانة شهيرة تعليق عمر زهران على صفحتها (وفقا لوسائل إعلام مصرية) مع تعليق أنها ما زالت وستظل على عهدها حبا لله ورسوله ولا تختصر الإيمان والدين في غطاء الرأس، وإنما ارتدته 25 عاما، في أوج شبابها ونجوميتها. أما الآن وقد تقدمت في السن، فقد أرادت التخفف قليلا، مع الحفاظ على الاحتشام تماما، كما أعطى الله هذا الحق مع الاحتفاظ بالحشمة التي تناسب السن. وتوجهت بالشكر لكل الأصدقاء الذين وقفوا معها أو ضدها، وعبّرت عن حبها للجميع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية