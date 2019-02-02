وفاة المخرج المسرحي المصري محمد أبو السعود

توفي اليوم السبت المخرج المصري محمد أبو السعود الذي قدم العديد من العروض المسرحية في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ونعى المخرج تامر كرم وفاة أبو السعود، عبر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب يعتصره الكثير من الألم أنعى الصديق المخرج المسرحي الموهوب محمد أبو السعود الذي رحل عن عالمنا في ريعان شبابه منذ دقائق ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

ومن أعمال أبو السعود "الملك لير" قدمها مع الفنان الراحل خالد صالح و"أحلام شقية" للكاتب سعدالله و"أنتيجوني في رام الله..انتيجوني في بيروت" وآخرها كان عرض "ماما إفريقيا" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

المصدر: RT