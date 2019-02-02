200 عمل لدافينشي في معرض مميز بقصر باكنغهام

أعلن الحساب الرسمي لقصر باكنغهام في تغريدة له على موقع تويتر، عن إقامة معرض في مايو المقبل لليوناردو دافينشي.

In May, over 200 of Leonardo da Vinci’s drawings will come together for an exhibition at The Queen’s Gallery at #BuckinghamPalace – And after that, the exhibition will move to Edinburgh.



Read about it here: https://t.co/67hY5n2PB6#Leonardo500pic.twitter.com/VI5jdGj0FC — The Royal Family (@RoyalFamily) February 1, 2019

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وذكرت التغريدة أن المعرض سوف يضم 200 عمل لرسام عصر النهضة الإيطالي، ليوناردو دافينشي (1452-1519)، وسوف تجتمع تلك الأعمال من المتاحف والمعارض في جميع أنحاء العالم، في معرض الملكة بقصر باكنغهام في بريطانيا. وبعد ذلك سوف تنتقل اللوحات لعرضها في إدنبره.

المصدر: تويتر