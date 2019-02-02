200 عمل لدافينشي في معرض مميز بقصر باكنغهام
أعلن الحساب الرسمي لقصر باكنغهام في تغريدة له على موقع تويتر، عن إقامة معرض في مايو المقبل لليوناردو دافينشي.
In May, over 200 of Leonardo da Vinci’s drawings will come together for an exhibition at The Queen’s Gallery at #BuckinghamPalace – And after that, the exhibition will move to Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) February 1, 2019
Read about it here: https://t.co/67hY5n2PB6#Leonardo500pic.twitter.com/VI5jdGj0FC
وذكرت التغريدة أن المعرض سوف يضم 200 عمل لرسام عصر النهضة الإيطالي، ليوناردو دافينشي (1452-1519)، وسوف تجتمع تلك الأعمال من المتاحف والمعارض في جميع أنحاء العالم، في معرض الملكة بقصر باكنغهام في بريطانيا. وبعد ذلك سوف تنتقل اللوحات لعرضها في إدنبره.
المصدر: تويتر