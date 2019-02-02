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200 عمل لدافينشي في معرض مميز بقصر باكنغهام

الثقافة والفن

200 عمل لدافينشي في معرض مميز بقصر باكنغهام
Wikipedia
لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي
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أعلن الحساب الرسمي لقصر باكنغهام في تغريدة له على موقع تويتر، عن إقامة معرض في مايو المقبل لليوناردو دافينشي.

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وذكرت التغريدة أن المعرض سوف يضم 200 عمل لرسام عصر النهضة الإيطالي، ليوناردو دافينشي (1452-1519)، وسوف تجتمع تلك الأعمال من المتاحف والمعارض في جميع أنحاء العالم، في معرض الملكة بقصر باكنغهام في بريطانيا. وبعد ذلك سوف تنتقل اللوحات لعرضها في إدنبره.

المصدر: تويتر

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