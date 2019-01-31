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حكايات ترويها لغة الضوء في موسكو

الثقافة والفن

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تقليد مهرجان الأضواء ظهر في مدينة ليون الفرنسية منذ زمن بعيد، بيد أن العاصمة الروسية تنافس المدن الأوروبية في هذا المجال بنجاح باهر.

إذ إن مهرجان "دائرة الضوء" في موسكو يقدم أفضل التصاميم الضوئية والألعاب النارية في عروض مثيرة.  هذه الحرية الفنية والسيناريوهات المميزة والزينة الضوئية بكل أشكالها تهز مشاعر المشاهدين، بحيث إن العاصمة الروسية تبدو، حتى لمن يعرفها جيدا، جديدة تماما في هذه اللحظات.

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