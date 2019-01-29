لماذا سمى بن غوريون "دكتور جيفاغو" أحقر رواية عن اليهود؟

في قرية بيريديلكينو بضواحي موسكو، والتي بنيت في الثلاثينيات من القرن الماضي خصيصا للأدباء الروس، بأمر من يوسف ستالين وفق الأسطورة المعلومة، عاش بوريس باسترناك حائز جائزة نوبل للأدب، ومؤلف رواية "دكتور جيفاغو"، وكذلك كورني تشوكوفسكي شاعر الأطفال الروسي الأشهر، الذي يبدأ بأشعاره عالم كل طفل روسي، في حين أن كل مواطن روسي تقريبا يستطيع الاستشهاد بها...

هذه القرية حولت في أيامنا هذه إلى متحف يحكي عن الصفحات المجيدة والمأسوية للأدب السوفييتي والروسي.