عربي الأصل.. مدافع شرس عن حقوق المثليين يمثل فرنسا في "يوروفيجن"  

يعتزم مغن فرنسي من أصل مغربي المشاركة في مسابقة يوروفيجن "Eurovision" في تل أبيب، ممثلا عن فرنسا، ما أثار حفيظة كثيرين، وأشعل جدلا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود السبب في ذلك إلى دفاع المغني، بلال حساني، المستميت عن المثليين جنسيا للمشاركة في هذه المنافسة العالمية الشهيرة، حيث صرح الفرنسي من أصل مغربي بأنه سوف يستغل هذه الفعالية الموسيقية العالمية في الدفاع عن حقوق المثليين الذين غنى من أجلهم في أغنية Viré du lycée car je suis gay "طردت من الليسيه (المدرسة الثانوية) لأنني مثلي الجنس".

وكان الاختيار قد وقع على حساني لتمثيل فرنسا، مساء السبت 26 يناير الجاري، خلال الحفل الختامي الذي شهد منافسة شديدة بين المشاركين، حيث احتل بلال المركز الخامس في مرحلة تصويت الحكام الدوليين، لكن تصويت الجمهور رجح كفة بلال، الذي انتزع بذلك بطاقة التأهل للمشاركة في يوروفيجن.

وحقق بلال حساني شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره المميز الذي يعتمد على ارتداء شعر مستعار بألوان مختلفة، واستخدامه شكلا يميل إلى الأنثى أكثر من الذكر، ويملك مئات الآلاف من المتابعين على إنستغرام.

المصدر: وكالات