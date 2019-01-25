مرشح لأوسكار يطلق على ترامب وصفا ساخرا!

قارن الممثل الهوليوودي الشهير، كريستيان بيل، بين الرئيس الحالي للبيت الأبيض ونائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، الذي برأيه كان أكثر هدوءا وتميزا.

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ووصف الممثل بيل الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "Belfast Telegraph"، بالمهرج.

وأشار بيل إلى أن المهرجين يمكن أن يتسببوا في حدوث الكثير من الأضرار، مضيفا: "دعونا نأمل ألا يحدث هذا خلال العامين المقبلين".

كما يعتقد الممثل أن ترامب أقل إدراكا لمبادئ عمل الحكومة ولديه أنانية كبيرة، وقارنه بنائب الرئيس الأمريكي السابق الذي تميز بالهدوء والعبقرية أكثر من ترامب.

يذكر أن كريستيان بيل لعب دور نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، في فيلم النائب "Vice"، الذي حصل على 4 ترشيحات أوسكار رئيسة: أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل.

المصدر: لايف. رو