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أشهر حلبة تزحلق بموسكو في حديقة "غوركي بارك"

الثقافة والفن

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يتوافد أبناء موسكو أيام الشتاء إلى حلبات التزحلق على الجليد في الهواء الطلق. ولعل أجملها وإحدى أكبرها توجد في حديقة "غوركي بارك" بمساحة تبلغ 18 ألف متر مربع.

هذه الحلبة تضم دروبا متنوعة، ومنطقة خاصة بالأطفال، وأخرى للرقص على الجليد، ومدرسة للتزحلق الفني، وحلبة لرياضة الهوكي، إضافة إلى مراكز لاستئجار المزالج، وعدد كبير من المطاعم الصغيرة والمقاهي.

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