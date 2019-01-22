آل الشيخ يجمع القصبي والسدحان في عمل مشترك

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إنتاج عمل بين الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات بين الفنانين.

وخلال مؤتمر الإعلان عن استراتيجية الترفيه، أكد آل الشيخ أن الهيئة التي يترأسها تهدف إلى أن تكون السعودية "ضمن المراكز الـ10 الأولى بالترفيه".

وكشف آل الشيخ عن عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة، منها عروض مسرحية ضخمة ستبدأ هيئة الترفيه في استقطابها بأساليب وأفكار عالمية.

وقال إنه يتم العمل على إنشاء مطاعم عائمة في مدينتي الرياض وجدة، كما تم الحصول على تراخيص أكبر 8 ألعاب إلكترونية وسوف تقام هذا العام في السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية