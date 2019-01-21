على طريق الأوسكار.. "الكتاب الأخضر" يفوز بجائزة هامة!

فاز فيلم بيتر فاريللي "Green Book" (الكتاب الأخضر) بجائزة نقابة منتجي الولايات المتحدة الأمريكية لأفضل فيلم، في نسختها الـ 30 يوم 19 يناير الجاري.

ورشحت لهذه الجائزة أفلام عديدة: "Bohemian Rhapsody" (الملحمة البوهيمية) من إخراج برايان سينغر، وفيلم "A Star Is Born" (مولد نجم) لبرادلي كوبر، وفيلم "Black Panther" (النمر الأسود) للمخرج رايان كوغلر، وفيلم "BlacKkKlansman" من إخراج سبايك لي، وفيلم "CrazyRichAsians" (أغنياء آسيويون مجانين) من إخراج جون إم تشو، وفيلم "The Favourite" (المفضلة ) من إخراج يورجوس لانثيموس، وفيلم "AQuietPlace" (مكان هادئ) من إخراج جون كراسينسكي، وفيلم "Roma" (روما) من إخراج ألفونسو كوارون، وفيلم "Vice" (النائب) من إخراج آدم مكاي.

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وفاز فيلم "Spiderman: Through Universes" (الرجل العنكبوت: عبر الأكوان) بجائزة أفضل فيلم في فئة أفلام الرسوم المتحركة. كما حاز مسلسل "The Americans" (الأمريكيون) بجائزة أفضل مسلسل تلفزيون.

وبدأت نقابة المنتجين الأمريكيين بمنح جوائزها سنويا منذ عام 1990 في 13 فئة في السينما والتلفزيون. وغالبا ما تتوافق جائزة المنتجين الأمريكيين لأفضل فيلم مع جائزة الأوسكار، ما يؤكده تاريخ الفائزين بالدورات الـ 29 لهذه الجائزة، حيث توافقت مع جوائز الأوسكار لـ 20 دورة.

ويشار إلى أن رابطة المنتجين الأمريكيين، هي رابطة غير ربحية، تمثل منتجي الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الجديد في أمريكا، ويتم اختيار الفائزين بجوائزها عبر تصويت 6500 عضو في الرابطة.

المصدر: نوفوستي