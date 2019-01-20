إليسا تتعرض لموقف محرج في القاهرة وترطب الجو بممازحة الجمهور

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج على المسرح أثناء إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية في العاصمة المصرية القاهرة.

فأثناء أداء إليسا أغنية "أسعد واحدة"، انقطع التيار الكهربائي عن صالة الحفل في فندق هيلتون هيليوبليس.

ولكنها استطاعت تدارك الموقف بتسلية الجمهور قائلة: "ما هذا الجو الجميل لقد انقطعت الكهرباء، هنا أيضا تنقطع، وليس في لبنان فقط".

المصدر: يوتيوب