ريهانا تتهم والدها باستغلالها!

رفعت المغنية المشهورة ريهانا دعوى قضائية ضد والدها، لاستغلال علامة "فينتي" التجارية اسمها في التسويق.

وذكرت صحيفة "Variety"، أن المغنية ريهانا طلبت من والدها أكثر من مرة عدم القيام بأعمال تجارية باسمها. لكن والدها، روبرت فينتي، أسس شركة البحث عن المواهب والإنتاج الفني "فينتي" عام 2017، مع اثنين من شركائه، وتجاهل طلب ابنته بعدم استخدام اسمها في أعماله.

Rihanna is suing her father for exploiting Fenty name https://t.co/9dRft7BWnTpic.twitter.com/Y4d8xHkzKq — Page Six (@PageSix) 15 января 2019 г.

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ولذلك، جاء في الدعوى القضائية أن ريهانا تتهم روبرت فينتي وشركاءه بالتحايل والإعلانات المزيفة عبر شركة فينتي للمواهب والإنتاج الفني.

وكانت شركة "Fenty Entertainment"، قد أعلنت عن علاقتها بالمغنية لجذب اسثمارات جديدة لها.

وتعتزم ريهانا من خلال هذه الدعوى فرض حظر على والدها باستخدام علامة تجارية باسمها أو أي نشاطات أخرى تشير إليها.

المصدر: لايف. رو