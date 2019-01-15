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شاهد كيف أصبحت مادونا بعد آخر جراحة تجميلية!

الثقافة والفن

شاهد كيف أصبحت مادونا بعد آخر جراحة تجميلية!
Instagram-© Wiese/face to face
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التقطت عدسات المصورين المتطفلين صورا للمغنية الأمريكية المشهورة، مادونا، في مطار جون كنيدي بنيويورك، بعد إجرائها لعمليات تجميلية للوجه.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن هذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها صحفيون فضوليون التقاط صور لمادونا، بعد حفل عيد رأس السنة الذي أحيته في حانة بنيويورك.

وبدت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 60 عاما، والتي كانت رمزا للأنوثة لعقود، وكأنها جاءت من بلد يسوده شتاء شديد البرودة، إذ ارتدت على رأسها قبعة من الفرو، وبدا وجهها أملس جدا وكأنه مصنوع من الشمع و"مجمد وخال من التعابير".

المصدر: لايف. رو 

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