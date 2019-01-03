كيف أصبح اليوسفي المغربي رمزا لعيد رأس السنة في روسيا؟

يعد تزيين شجرة رأس السنة في روسيا من المراسم التقليدية والمهمة جدا لدى العائلات الروسية، حيث لا تجد شجرة عيد مشابهة للأخرى.

وتتيح هذه الفترة الاحتفالية فرصا كثيرة للإبداع والبحث عن الأفكار الجديدة، حيث أن بعض الروس يزينون شجرتهم بالكرات الملونة التقليدية، وبعضهم الآخر يزينها بالمأكولات بما فيها الحلويات والجوز وكعك الدبس والبرتقال واليوسفي والتفاح.

واللافت أن اليوسفي الذي تستورده روسيا من المغرب ويعدّ من أفضل الحمضيات في المتاجر الروسية، أصبح رمزا للأعياد الشتوية لملايين المواطنين الروس.

المصدر: RT